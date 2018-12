Coppa Italia: Manconi stende il Pisa al 92′, il Novara vola agli ottavi e si regala la Lazio

Si è conclusa da pochi minuti la partita tra Novara e Pisa, valida per il quarto turno di Coppa Italia. Il club piemontese batte quello toscano e vola agli ottavi di finale dove affronterà la Lazio. Pisa inizialmente in vantaggio con Marconi, poi il pareggio di Peralta al 22′ e il sorpasso di Bove al 53′. I nerazzurri ristabiliscono nuovamente l’equilibrio al 72′ con Lisi, ma in pieno recupero arriva il gol qualificazione di Manconi che regala gli ottavi al Novara.

Foto: Twitter ufficiale Novara