Coppa Italia, Lucchese in campo con uno squalificato. Arriva il ko a tavolino

La Lucchese ha schierato un calciatore squalificato nella gara di Coppa Italia di Lega Pro, contro il Legnago, ottenendo la sconfitta a tavolino dal giudice sportivo.

Ecco il comunicato:

“Il Giudice sportivo,

accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Legnago e conseguentemente

DELIBERA

– di infligge alla società Lucchese la sanzione della perdita della gara Legnago – Lucchese con il risultato di 3-0 in favore della Società Legnago;

– di squalificare il calciatore MARCO BELLICH per una gara da scontarsi in aggiunta alla precedente non scontata”.

Foto: Logo Lucchese