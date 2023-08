Lo Spezia avanza ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Battuto il Venezia ai rigori. Gara sbloccata dopo 19′ da Antonucci per i padroni di casa. Pareggio lagunare di Pohjanpalo, è 1-1. Nella ripresa è il festival del rigore: Baroni ne fischia tre, due per lo Spezia e uno per il Venezia. Moro e Gytkjaer insaccano, Esposito no. Ai rigori passa lo Spezia.

Foto sito Spezia