Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Parma-Venezia

Parte con la Coppa Italia la nuova stagione sportiva del Parma. Al Tardini arriva il Venezia di Dionisi e per D’Aversa è l’occasione perfetta per testare il possibile undici titolare in vista dei futuri impegni di campionato. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici:

Parma (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski; Inglese, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli; Zuculini, Fiordilino, Maleh; Aramu; Bocalon, Capello. Allenatore: Dionisi

Foto: twitter ufficiale Parma