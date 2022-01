Coppa Italia, le designazioni arbitrali: Juve-Samp a Fourneau, Inter-Empoli a Sacchi

Di seguito le designazioni arbitrali delle gare valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma per questa settimana:

Lazio – Udinese Martedì 18/01 H. 17.30

Minelli

Galetto – Affatato

Iv: Massimi

Var: Rapuano

Avar: Liberti

Juventus – Sampdoria Martedì 18/01 H. 21.00

Fourneau

Lombardo – Pagnotta

Iv: Baroni

Var: Nasca

Avar: Tegoni

Sassuolo – Cagliari Mercoledì 19/01 H. 17.30

Marchetti

Del Giovane – Nuzzi

Iv: Meraviglia

Var: Serra

Avar: Ranghetti

Inter – Empoli Mercoledì 19/01 H. 21.00

Sacchi

Bottegoni – Margani

Iv: Colombo

Var: Giua

Avar: Vivenzi

Roma – Lecce Giovedì 20/01 H. 21.00

Volpi

Saccenti – Scatragli

Iv: Cosso

Var: Sozza

Avar: Peretti