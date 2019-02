Coppa Italia: Lazio-Milan, le ultimissime sulle probabili formazioni

Tutto pronto per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Domani sera la Lazio ospita all’Olimpico il Milan, andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni. Emergenza difesa per Simone Inzaghi: il tecnico biancoceleste ha provato una difesa a quattro, con Acerbi unico difensore di ruolo a disposizione. In porta nel probabile 4-3-2-1 giocherà Strakosha, con la coppia di centrali che dovrebbe essere formata da Lucas Leiva e, appunto, dall’ex Sassuolo. Sulle corsie agiranno Marusic e Lulic, a centrocampo Badelj sarà affiancato da Parolo e Romulo. Milinkovic-Savic e Correa a supporto dell’unica punta Immobile. Pochi dubbi per Gennaro Gattuso, intenzionato a confermare il blocco dei titolarissimi. In porta giocherà Donnarumma, difesa a quattro composta da Calabria, Musacchio, Romagnoli e Laxalt. Nessun cambio nel centrocampo a tre, formato da Bakayoko, Kessie e Paquetà. In attacco, il solito Piatek sarà affiancato da Suso e Borini.

LAZIO-MILAN, PROBABILI FORMAZIONI:

Lazio (4-3-2-1): Strakosha; Marusic, Acerbi, Leiva, Lulic; Badelj, Romulo, Parolo; Milinkovic-Savic, Correa; Immobile.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Laxalt; Kessiè, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Borini.