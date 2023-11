Coppa Italia, Lapadula torna e la decide al 120′! Il Cagliari elimina l’Udinese dopo i tempi supplementari (2-1)

Il Cagliari vola agli ottavi di finale di Coppa Italia! Dopo un primo tempo a reti inviolate, è l’Udinese a passare in vantaggio con Guessand. All’80’ arriva la risposta di Viola che porta la gara ai supplementari. Da sottolineare l’ingresso in campo di Gianluca Lapadula al 77′ dopo ben 5 mesi di assenza per un problema alla caviglia. Ranieri chiama, Lapadula risponde subito: 2-1 al 120′ e pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia,

Foto: Instagram Cagliari