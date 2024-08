Coppa Italia, la Samp elimina il Como ai calci di rigore. Il Torino vince 2-0 con il Cosenza

La Sampdoria elimina il Como. Due gol nei tempi regolamentari, entrambi arrivati nella prima frazione: al vantaggio doriano firmato in diagonale dal fresco ex Ioannou ha risposto nel giro di sette minuti Cutrone con un tocco sotto misura, al termine di un primo tempo in cui – purtroppo per Fabregas – la vera notizia è nell’infortunio al flessore rimediato da Varane, costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco al minuto 23, lasciando così con il fiato sospeso anche i suoi tifosi. Dal dischetto, il Como sbagliano Verdi e Braunoder che falliscono il secondo e il terzo tentativo, ma si aggrappa a Reina che si aiuta con il palo e ferma Meulensteen. Alla fine però, è la Sampdoria a festeggiare con il gol decisivo del neo acquisto Tutino. Nessun problema, invece, per il Torino che vince 2-0 contro il Cosenza grazie all’autorete di Camporese al 1′ e alla rete nella ripresa di Zapata.