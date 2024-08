Coppa Italia, la Salernitana elimina lo Spezia ai rigori con un super Dia. Il Cagliari vince 3-1 contro la Carrarese

È la Salernitana ad avanzare in Coppa Italia dopo una rimonta ai danni dello Spezia. I liguri infatti partono meglio e nel finale di primo tempo vanno a segno due volte con Candelari prima e Soleri poi. Nella ripresa accorciano le distanze i padroni di casa con la rete di Kallon, prima della doppietta personale di Soleri. Poi sale in cattedra Dia, sempre più verso la Lazio. Il senegalese è stato fischiato dalla sua curva durante l’esecuzione del suo calcio di rigore e si è lasciato andare ad un’esultanza polemica dopo la trasformazione, mostrando la maglia e portandosi le mani alle orecchie, come per dire “non vi sento”. Ma non solo. Al 93′ è arrivato anche il gol della sua doppietta personale, una rete pesante che ha permessa alla squadra di Martusciello di riacciuffare lo Spezia e di proseguire la gare ai calci di rigore, dove la Salernitana ha vinto grazie all’errore di Nagy.

Nessun problema, invece, per il Cagliari che vince 3-1 contro la Carrarese. La squadra di Nicola la sblocca con Piccoli, dopo un bel filtrante di Luperto. Poi il raddoppio firmato da Pavoletti grazie a una deviazione fortuita sul colpo di testa di Piccoli. Nella ripresa accorciano le distanze i toscani con la rete di Panico dopo una disattenzione della difesa sarda. Il 3-1 definitivo porta la firma del subentrato Prati.

Foto: Instagram Dia