Coppa Italia, la Salernitana cala il poker alla Samp. A segno Ikwuemesi, Tchaouna (doppietta) e Cabral

Nessun problema per la Salernitana contro la Sampdoria: 4-0. Gli uomini di Filippo Inzaghi hanno sbloccato la gara al 28′ con la rete di Ikwuemesi e, in pieno recupero, è arrivata anche la rete del raddoppio firmata da Tchaouna. Nella ripresa c’è spazio anche al rientrante Simy. E al 67′ arriva la rete di Tchaouna che trova la doppietta personale e fissa il punteggio sul 3-0. La squadra di Inzaghi, però, continua a giocare e all’86’ arriva la rete di Jovane Cabral per il definitivo 4-0. Adesso per la squadra di Inzaghi ci sarà la Juventus agli ottavi di finale.

Foto: Instagram Salernitana