Coppa Italia, la Reggiana ribalta il Pescara e lo travolge 6-2

Comincia nel migliore dei modi la stagione della Reggiana. I granata, impegnati oggi nella sfida contro il Pescara valida per il turno preliminare di Coppa Italia, hanno avuto la meglio sugli abruzzesi con un pirotecnico 6-2. Un risultato netto, al termine di una partita non iniziata benissimo per la formazione di Alessandro Nesta. Al 26′, infatti, il Pescara era sullo 0-2 grazie ai gol di Accornero e Cuppone. La compagine di Reggio Emilia ha reagito rabbiosamente, ribaltando il punteggio già prima della fine del primo tempo. In 8 minuti, tra il 35′ e il 43′, sono arrivate le reti di Lanini, Portanova e Girma. La rimonta ha dato fiducia alla Reggiana, che poi ha arrotondato il punteggio nella ripresa. Di Cigarini, ancora di Lanini e di Vido gli ultimi tre sigilli granata. La squadra di Nesta procede dunque nella manifestazione e, al prossimo turno, troverà il Monza.

Foto: Instagram Reggiana