Coppa Italia: la Fiorentina rimonta due gol al Parma e porta la gara ai supplementari (2-2)

Un’ora di grande Parma al Franchi non è bastato per strappare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Il Parma, avanti 2-0 dopo i 45 minuti e in controllo, fino a 30 minuti dalla fine, si fa rimontare dalla Fiorentina, che strappa in extremis i supplementari, anzi, sfiorando addirittura la vittoria nei 90 minuti.

Dopo una chance iniziale per Nzola, inizia lo show del Parma.

Al 21′ vantaggio emiliano con Berbabè, con un gol strepitoso. Al 23′ arriva il raddoppio, che spezza le gambe ai padroni di casa, con la rete di Bonny.

Fiorentina in evidente difficoltà che rischia di prendere il terzo gol più volte. Italiano stravolge la squadra all’intervallo, con ben 4 cambi.

All’inizio, non sembrano sortire effetto, ma a lungo andare, la pressione del Parma cala e la Fiorentina ne approfitta alla grande. All’83’ trova la rete Nzola, poi all’89’, rigore assegnato ai viola, è Sottil a trovare la rete del 2-2.

Nel finale, assalto dei viola che sfiorano il colpaccio, ma si va ai supplementari.

