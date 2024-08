Coppa Italia, la Cremonese vince contro il Bari ai calci di rigore. Il Cesena elimina il Verona (2-1)

La Cremonese passa il turno in Coppa Italia. Sono necessari i calci di rigore per aver ragione del Bari, al termine di un match decisamente equilibrato. Manuel De Luca aveva portato in vantaggio i grigiorossi al 68′, poi il pareggio a dieci minuti dal 90′ firmato da Giacomo Ricci. Nella lotteria dei tiri dal dischetto risultano decisivi alla fine gli errori di Vicari e Oliveri, con Bonazzoli che al sesto penalty spedisce la formazione di Giovanni Stroppa ai sedicesimi, dove sfiderà la vincente tra Cagliari e Carrarese. Finisce, invece, l’avventura del Verona. Non basta la rete del nuovo arrivato Tengstedt, gli scaligeri cadono in casa contro il Cesena: 2-1, decidono le reti di Kargbo e Shpendi.