Coppa Italia, la Cremonese elimina il Cittadella dopo i supplementari (2-1). Decide Coda al 121′

Sarà la Cremonese ad affrontare la Roma agli ottavi di finale di Coppa Italia. I ragazzi di Alvini si sono imposti per 2-1 sul Cittadella al termine dei supplementari. Dopo un primo tempo terminato in parità, i padroni di casa sono passati in vantaggio con la rete di Andrea Bertolacci. Al 53′ è arrivata anche l’espulsione – per doppia ammonizione – di Frare complicare il pomeriggio dei ragazzi di Gorini. Ma, nonostante l’inferiorità numerica, all’83’ il risultato è tornato in parità grazie alla rete di Vita. Quando tutto sembrava volgere verso i calci di rigori, arriva Massimo Coda! Il centravanti italiano ha regalato alla Cremonese il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia mettendo a segno il gol del 2-1 al 121′ del secondo tempo supplementare.

Foto: Instagram Coda