Coppa Italia, Inter-Bologna finisce 0-0. Si va ai supplementari. Lautaro Martinez sbaglia un rigore

Si è conclusa 0-0 la gara degli ottavi di finale di Coppa Italia, tra Inter e Bologna. Gara bloccata, equilibrata, con poche occasioni da gol nel primo tempo. Partita che viene condotta dai nerazzurri, ma il Bologna non disdegna di ripartire e fare male ai padroni di casa. Occasione incredibile per Fabbian, vicino a un gran gol di tacco. Chance anche per Frattesi, bravo Ravaglia a salvare. Termina 0-0 il primo tempo a San Siro.

Nella ripresa l’Inter rompe gli indugi e prova a sbloccare la gara. Chance clamorosa per Arnautovic al 50′, da dentro l’area, l’ex di turno sbaglia tutto. Al 65′ arriva la grande chance per i padroni di casa. Calcio di rigore assegnato per un fallo di mano su una azione d’angolo. Dagli 11 metri va Lautaro Martinez che però si fa parare il tiro da Ravaglia. Bologna ancora in partita.

Inzaghi allora si gioca anche la carta Thuram e Barella per vincerla prima dei supplementari. Dimarco ha una chance all’85’, ma ancora Ravaglia dice di no ai nerazzurri. Anche il Bologna mette i pezzi pesanti nel finale, con Zirkzee e Ndoye in campo. L’Inter prova aa evitare l’extra time, ma finisce 0-0 e si va ai supplementari a San Siro.

Foto: Instagram Inter