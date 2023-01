Coppa Italia, iniziano i quarti di finale. Il programma

Si aprono i quarti di finale di Coppa Italia. Dopo la chiusura del calciomercato (ore 20), si apriranno i Quarti di Finale di Coppa Italia. Alle 21 scenderanno in campo, a San Siro, Inter e Atalanta. Domani, invece, doppio appuntamento: alle 18.00 toccherà a Fiorentina–Torino, mentre alle 21.00, all’Olimpico, andrà in scena Roma–Cremonese. Giovedì, invece, andrà in scena l’ultimo quarto di finale che vedrà affrontarsi Juventus e Lazio. Di seguito il programma completo.

Martedì 31 gennaio

Ore 21.00 Inter-Atalanta

Mercoledì 1 febbraio

Ore 18.00 Fiorentina-Torino

Ore 21.00 Roma-Cremonese

Giovedì 2 febbraio

Ore 21.00 Juventus-Lazio