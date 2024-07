Coppa Italia, il tabellone completo

La Lega ha alzato il sipario sul tabellone della Coppa Italia 2024-25 svelando i possibili incroci ai quarti: per l’Inter una tra Lazio e Napoli, per il Milan la Roma, per la Juventus una tra Fiorentina e Torino. Destinazione la finale del 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, si parte nel primo fine settimana di agosto col turno preliminare.

Di seguito tutti gli incroci fino alla finale del 14 maggio allo stadio Olimpico.

Domenica 4 agosto – Turno preliminare

Carrarese-Catania

Cesena-Padova

Montova-Torres

Juve Stabia-Avellino

Domenica 11 agosto – Trentaduesimi

Cagliari-Carrarese/Catania

Cremonese-Bari

Torino-Cosenza

Empoli-Catanzaro

Monza-Sudtirol

Venezia-Brescia

Frosinone-Pisa

Cesena/Padova-Hellas Verona

Lecce-Mantova/Torres

Sassuolo-Cittadella

Genoa-Reggiana

Como-Sampdoria

Napoli-Modena

Parma-Palermo

Salernitana-Spezia

Juve Stabia/Avellino-Udinese

Mercoledì 25 settembre – Sedicesimi

A – Cagliari/Carrarese/Catania-Cremonese/Bari

B – Torino/Cosenza-Empoli/Catanzaro

C – Monza/Sudtirol-Venezia-Brescia

D – Frosinone/Pisa-Cesena/Padova/Hellas Verona

E – Lecce/Mantova/Torres-Sassuolo/Cittadella

F – Genoa/Reggiana-Como/Sampdoria

G – Napoli/Modena-Parma/Palermo

H – Salernitana/Spezia-Juve Stabia/Avellino/Udinese

Mercoledì 4 e mercoledì 18 dicembre – Ottavi

Juventus-A

Fiorentina-B

C-Bologna

D-Atalanta

Milan-E

Roma-F

G-Lazio

H-Inter

Mercoledì 5 febbraio e mercoledì 26 febbraio – Quarti di finale

Mercoledì 2 aprile e mercoledì 23 aprile – Semifinali

Mercoledì 14 maggio – Finale