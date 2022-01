Coppa Italia, il quadro completo e il calendario dei quarti di finale

Con il successo della Roma sul Lecce, si sono conclusi gli ottavi di finale e si ha il quadro completo dei quarti di finale.

Queste le partite che verranno disputate, in gara secca, come è accaduto per gli ottavi di finale:

Quarti di finale

Atalanta-Fiorentina

Milan-Lazio

Juventus-Sassuolo

Inter-Roma

Lee gare si disputeranno tra martedì 8 e giovedì 10 febbraio 2022, con il calendario che verrà poi stilato nei prossimi giorni.

Foto: Sito Lega Calcio