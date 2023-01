Coppa Italia, il quadro completo dei quarti di finale

Con la vittoria dell’Atalanta per 4-2 sullo Spezia, della Lazio per 1-0 sul Bologna e infine della Juventus per 2-1 sul Monza, si completa il quadro delle otto qualificate ai quarti di finale della Coppa Italia. Sarà un altro turno in gara secca, con le sfide che verranno giocate tra il 31 gennaio e il 2 febbraio. Le semifinali, invece, saranno giocate il 4 e 5 aprile la gara d’andata e il ritorno 25 il 26 aprile, prima della finalissima del 24 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Quarti di finale

31 gennaio: Inter-Atalanta

1 febbraio: Roma-Cremonese

1 febbraio: Fiorentina-Torino

2 febbraio: Juventus-Lazio

Semifinali

Semifinale 1 – Inter/Atalanta-Juventus/Lazio

Semifinale 2 – Roma/Cremonese-Fiorentina/Torino