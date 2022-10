Finisce 1-0 la sfida tra Parma e Bari al Tardini, in favore dei padroni di casa. Man of the match è stato Adrian Benedyczak grazie ad un bel colpo di testa su assist di Sohm. Il Parma, adesso, troverà sulla sua strada, agli ottavi di finale, l’Inter di Simone Inzaghi.

Foto: sito Parma