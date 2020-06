Il Napoli è arrivato a Roma, città nella quale questa sera affronterà la Juventus in finale di Coppa Italia dopo aver eliminato in semifinale l’Inter (punteggio finale 2-1).

In mattinata, il club partenopeo è giunto in treno nella capitale e dalla stazione termini ha raggiunto in pullman l’albergo [GUARDA IL VIDEO]

Foto: Twitter ufficiale Napoli