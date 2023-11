Coppa Italia, il Frosinone vola agli ottavi: 2-1 al Torino dopo i tempi supplementari. Decide la rete di Reinier

Il Frosinone vola agli ottavi di finale di Coppa Italia. I ragazzi di Di Francesco passano 2-1 in casa del Torino grazie alla rete di Reinier nel primo tempo supplementare. Ibrahimovic che ha aperto le marcature al 5′ con un destro pregevole da dentro l’area che si è infilato alla sinistra di Gemello e con il pari dei granata arrivato al 31′ grazie a David Zima, che di testa ha battuto Cerofolini. Nella ripresa è stata la squadra di Juric a provarci maggiormente, grazie agli ingressi di Bellanova, Pellegri e Karamoh, che hanno dato vivacità alla manovra e consentito ai granata di avere forze fresche nelle ripartenze. Nel finale Pellegri e Vlasic si sono resi protagonisti con due bei destri che hanno obbligato Cerofolini a due grandi parate, così come Mazzitelli aveva sollecitato Gemello pochi istanti prima. Da segnalare l’infortunio di Pellegri che, entrato al 78′, è stato costretto ad abbandonare il campo prima dell’inizio dei supplementari. Al 98′ il gol vittoria di Reinier che consegna il pass per gli ottavi di finali al club ciociaro, dove li attende il Napoli.

Foto: Instagram Frosinone