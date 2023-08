Coppa Italia, il Cagliari avanza al turno successivo. Battuto 2-1 il Palermo ai supplementari

Il Cagliari passa ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Palermo battuto 2-1 ai supplementari. Una gara equilibrata, terminata 0-0 dopo i 90 minuti. Da segnalare un errore dal dischetto di Pavoletti per i sardi che poteva sbloccare la gara nel primo tempo.

Ai supplementari, Cagliari in vantaggio al 100′ con Dossena.

Sembra fatta per i sardi, ma al 121′ pareggia Soleri. I rigori sembrano imminenti, ma al 123′ all’ultimo secondo, è Di Pardo a regalare la vittoria e la qualificazione al Cagliari.

Foto: twitter Cagliari