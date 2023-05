Coppa Italia, Galliani: “Farò il tifo per chi conviene al Monza”

Tante le personalità che assisteranno questa sera alla finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina allo Stadio Olimpico di Roma. Presente anche l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani. La presenza di tre italiane nelle finali delle coppe europee e l’intricata situazione riguardante la Juventus, lasciano aperto uno spiraglio per l’Europa ad alcune squadre fuori dalle prime posizioni della classifica. Tra queste potrebbe essere in posizione privilegiata proprio il Monza che con la guida tecnica di Raffaele Palladino ha raggiunto obiettivi in classifica insperati nella prima fase della stagione. In risposta ad una richiesta di pronostico riguardo la finale di questa sera, Galliani si è espresso in maniera implicita: “In questa finale farò il tifo perché vinca la squadra che conviene al Monza”.

Foto: Twitter Monza