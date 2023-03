Coppa Italia di Serie C: non basta Iling jr. alla Juve Next Gen. Il Vicenza sbanca lo Stadium 2-1 nell’andata della finale

Primo atto della finale di Coppa Italia di Serie C che va al Vicenza. Gli uomini di Modesto vingono 2-1 in casa della Juventus Next Gen, nella splendida cornice dell’Allianz Stadium, ottenendo un buon margine in vista del ritorno.

Vicenza avanti con un autogol di Stramaccioni nel primo tempo. Pareggio bianconero con Iling Junior, su punizione di Soulé. Ma all’88’ regala il successo al Vicenza un bel gol di Jimenez.

Il ritorno l’11 aprile al Menti di Vicenza.

Foto: Instagram Juve