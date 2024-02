Coppa Italia di Serie C: la finale sarà Padova-Catania. Gli etnei già possono sorridere

Ieri sera si sono giocate le sue semifinali di ritorno della Coppa Italia di Lega Pro, che hanno determinato le due squadre che si affronteranno in finale: il Padova e il Catania. Entrambe hanno ribaltato l’1-0 della gara di andata, superando 2-0 la Lucchese (il Padova) e il Rimini (il Catania). Sorride soprattutto il Catania, che con la finale conquistata approda ai playoff, in una posizione privilegiata, ovvero al turno nazionale. Un obiettivo importante raggiunto dalla compagiine di Lucarelli, molto attardata in campionato, nel girone C, dove è lontana dalla zona playoff.

Foto: Instagram personale