Coppa Italia di Serie C: avanzano ai quarti di finale Piacenza, Catanzaro, Padova e Viterbese

In campo oggi le squadre di Serie C per la Coppa Italia di categoria. In programma le gare degli ottavi di finale.

Avanti ai rigori l’Albinoleffe e il Piacenza. Vittorie per Padova, Catanzaro e Viterbese.

Questi i risultati:

Coppa Italia Serie C

Albinoleffe-Trento 2-2 (8-7 dcr)

Catanzaro-Palermo 1-0

Ancona Matelica-Viterbese 0-1

Modena-Piacenza 4-4 (3-4 dcr)

Padova-Virtus Entella 2-1 dts

Sudtirol-Juventus U23 in corso

Foggia-Fidelis Andria 20:30

Teramo-Pescara 20:30

Foto: Logo Serie C