Coppa Italia di Lega Pro, il Catanzaro doma l’Avellino ai rigori. Avanzano anche Padova, Viterbese e Renate

Si sono concluse altre gare della Coppa Italia di Serie C, arrivata agli ottavi di finale. Avanzano ai quarti, oltre alla Juve Next Gen, che ha giocato ieri, anche il Padova, la Viterbese e il Renate.

Fatica il Catanzaro contro l’Avellino. Al Ceravolo finisce 3-3 (2-2 dopo i 90 minuti). Ai rigori passano i calabresi, decisivi gli errori di Franco e Tito per gli irpini.

Questi i risultati:

Alessandria-Renate 0-2

Padova-Gubbio 1-0

Viterbese-Pontedera 1-0

Catanzaro-Avellino 3-3 (vince il Catanzaro ai rigori)

Rimini-Vicenza in corso

Foggia-Crotone alle 20.30

Foto: sito Lega Pro