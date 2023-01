Juventus-Monza: i convocati di Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha reso noto i convocati per il match di questa sera di Coppa Italia contro il Monza. Nonostante il test giocano ieri contro il Fossano non prenderanno parte alla sfida: Cuadrado, Vlahovic e Pogba. Assente Rabiot– per il francese un semplice turno di riposo.

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Barbieri.

Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Kostic, Miretti, Paredes, Fagioli.

Attaccanti: Chiesa, Milik, Kean, Di Maria, Soule, Iling-Junior.

Foto: Twitter Juve