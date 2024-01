Coppa Italia, continuano gli ottavi di finale. Il programma

Dopo la vittoria per 4-1 del Milan sul Cagliari, continuano gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ed è tempo di doppio appuntamento in questo mercoledì. Alle 18 scenderanno in campo Atalanta e Sassuolo, mentre alle 21 sarà il turno di Roma e Cremonese. Questo il programma:

martedì 2 gennaio

Milan-Cagliari 4-1

mercoledì 3 gennaio

ore 18 Atalanta-Sassuolo

ore 21 Roma-Cremonese

giovedì 4 gennaio

ore 21 Juventus-Salernitana