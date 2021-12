Coppa Italia, colpo del Lecce che va agli ottavi. Spezia battuto 2-0

Gran colpo del Lecce che si impone con merito 2-0 in casa di un pessimo Spezia, trovando la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia dove sfiderà la Roma all’Olimpico.

Un gol per tempo per i salentini per avere la meglio dei liguri. Al 40′ vantaggio dei giallorossi con Listkowski.

Il raddoppio al 55′ con Calabresi. Delusione per lo Spezia di Thiago Motta che ora è chiamato ad un riscatto in campionato contro l’Empoli.

Foto: Twitter Lecce