Coppa Italia, colpaccio Reggiana. Monza battuto 2-1. Emiliani ai sedicesimi

Sorpresa in serata in Coppa Italia con il Monza di Palladino che cade in casa 2-1 contro una buona Reggiana di Alessandro Nesta. Finisce 2-1 in rimonta per gli emiliani.

Monza in vantaggio al 22′ con un gol di Danilo D’Ambrosio. Monza che non chiude la gara e al 65′ Nardi pareggia. Reggiana che ci crede e all’84’ guadagna un calcio di rigore che Cigarini trasforma.

Il Monza ci prova nel finale, ma non riesce a rimontare. La Reggiana si qualifica per il terzo turno dove sfiderà il Genoa.

Foto: sito Reggiana