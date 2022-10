Coppa Italia: Bologna agli ottavi. Cagliari battuto da un’autorete di Obert. Ora sfida alla Lazio

E’ il Bologna l’ultima qualificata agli ottavi di finale di Coppa Italia. I felsinei battono 1-0 il Cagliari, grazie ad un autogol di Obert al 69′. Bologna che ha visto annullarsi un gol nel primo tempo, per fuorigioco di Schouten. Nel primo tempo, traversa per Barreca per il Cagliari.

Nella ripresa, meglio il Bologna, che trova la rete a 20′ dalla fine con un tiro deviato di Lykogiannis da Obert che mette nella propria porta.

Il Bologna si qualifica agli ottavi dove sfiderà la Lazio di Sarri a gennaio. Prima vittoria per Thiago Motta sulla panchina del Bologna.

Foto: sito Bologna