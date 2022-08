Coppa Italia: Benevento eliminato, passa il Genoa 3-2

Il Genoa supera il Benevento nella sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. La squadra di Blessin, dunque, accede ai sedicesimi di finale dove affronterà la Spal. Decisiva la doppietta di Gudmundsson e il gol dagli undici metri di Coda, per i giallorossi hanno trovato la via della rete Glik e Karic. Il penalty è stato concesso dall’arbitro dopo il fallo di Viviani su Sabelli: il direttore di gara assegna prima la punizione dal limite ma, dopo il consulto col Var, opta per la conclusione dal dischetto, che Coda trasforma beffando Paleari. Nel finale, occasione Farias, fermato bene da Martinez. Il Benevento sigla la rete del 3-2 con Karic (90’+5′), troppo poco per raggiungere i tempi supplementari. Finisce così l’avventura della squadra di Caserta in Coppa Italia.

Foto: Twitter Genoa