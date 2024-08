Coppa Italia, avanzano Sassuolo e Udinese. Battute Cittadella e Avellino

Si sono concluse le prime gare dei 32esimi di finale di Coppa Italia. Vale il fattore campo per Sassuolo e Udinese. I neroverdi battono 2-1 il Cittadella. Vantaggio emiliano con Mulattieri, pari del Cittadella con Baldini, poi decide un bel gol di Laurienté. Buona la prima per Grosso sulla panchina del Sassuolo.

Buona la prima anche per l’Udinese di Runjaić che piega 4-0 l’Avellino. Match sbloccato per i friulani da Brenner al 41′. Nella ripresa si scatena l’Udinese, che raddoppia con Thauvin su calcio di rigore, trova il tris con Lucca e poi sigilla il 4-0 finale con Davis.

Foto: logo Coppa Italia