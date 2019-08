Coppa Italia: avanzano anche Samp ed Empoli, eliminato il Verona. Tutti i risultati

Sono terminate tutte le gare in programma oggi e valide per il terzo turno della Coppa Italia. Di seguito i risultati e i marcatori, in grassetto le squadre qualificate:

Genoa-Imolese 4-1 (giocata ieri)

Parma-Venezia 3-1 (giocata ieri)

Domenica 18 agosto 2019

Perugia-Brescia 2-1 (Melchiorri, Bonaiuto – Donnarumma)

Fiorentina-Monza 3-1 (Vlahovic 2, Chiesa – Brighenti)

Ascoli-Trapani 2-0 (Scamacca 2)

Cagliari-Chievo 2-1 (Joao Pedro, Rog – Pucciarelli)

Cittadella-Carpi 3-3 d.t.s (Diaw, Celar, Proia – Vano 3), 4-3 ai calci di rigore

Empoli-Pescara 2-1 d.t.s (Dezi, Moreo – Tumminello)

Frosinone-Monopoli 5-1 (Trotta 2, Ciano, Citro, Brighenti – Ferrara)

Udinese-Südtirol 3-1 (Lasagna, Mandragora 2 – Morosini)

Verona-Cremonese 1-2 d.t.s (Empereur – Castagnetti, Deli)

Sassuolo-Spezia 1-0 (Traore)

Spal-Feralpisalò 3-1 (Di Francesco, Valoti 2 – Maiorino)

Lecce-Salernitana 4-0 (Lapadula 2, Falco, Majer)

Pisa-Bologna 0-3 (Poli, Palacio, Orsolini)

Crotone-Sampdoria 1-3 (Molina – Caprari, Quagliarella, Maroni)