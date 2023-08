Coppa Italia, avanti la Feralpisalò contro il Vicenza (2-1). Il Cesena elimina l’Entella ai calci di rigore

Sono appena terminate le due sfide di Coppa Italia di questa sera. La Feralpisalò ha avuto la meglio sul Vicenza per 2-1. Prima frazione di gioco da sogno per la formazione di Vecchi e, dopo mezz’ora il risultato è già sul 2-0 grazie ai gol di Di Molfetta (17′) e Felici (30′). La reazione del Vicenza arriva solo nella ripresa, quando Laezza accorcia le distanze al 68′. Una rete che però non basta ai biancorossi. Adesso i Leoni del Garda affronteranno il Torino nel prossimo turno. Cesena-Entella, invece, si è risolta ai calci di rigore. Dopo i tempi regolamentari il risultato è di 2-2 con di fatto un tempo per parte. Bianconeri in gol nella prima frazione con Cristian Shpendi e Ciofi. Nella ripresa però arriva la reazione dei liguri, trascinati da Meazzi, autore di una doppietta. Adesso per il Cesena ci sarà il Bologna di Thiago Motta.