Coppa di Russia, rissa e botte tra Zenit e Spartak Mosca: 6 espulsi

Rissa e botte in campo tra Zenit San Pietroburgo e Spartak Mosca, gara valida per la Coppa di Russia. Una gara ad alta tensione, finita ai supplementari e ai rigori, dove l’ha poi spuntata lo Zenit.

Ma nel corso del match, è nata una corrida, con una rissa furiosa in campo tra i calciatori, una cinquantina di tesserati in campo, gara sospesa per una ventina di minuti e alla fine 6 espulsioni, 3 per parte.

Insomma, non proprio un bel vedere.

Foto: logo Zenit