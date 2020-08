Coppa di Lega: trionfa il PSG ai calci di rigore

Il Paris Saint Germain vince la Coppa di Lega ai danni del Lione. Termina 6-5 dopo i calci di rigore la sfida dello Stade de France. Sono necessari i tiri dal dischetto per sancire la vincitrice di una gara caratterizzata da tantissimi infortuni. Decisivo l’errore di Bertrand Traoré dagli undici metri. Partenza sprint degli uomini di Garcia ma Guimares e Depay non sfruttano le occasioni. Il primo tempo si conclude con alcune chances per i parigini ma la retroguardia del Lione chiude gli spazi. La partita diventa più vivace nella ripresa ma il risultato non cambia: l’equilibrio è il fattore predominante del match. Nell’extra time calano i ritmi e si fa sentire la stanchezza. Dagli undici metri i ragazzi di Tuchel sono infallibili: segnano Di Maria, Verratti, Paredes, Herrera, Neymar e Sarabia. Nel Lione non sbagliano Andersen, Toko Ekambi, Cacqueret, Mendes e Aouar. L’errore di Traoré consegna la coppa al Paris Saint Germain. Gli infortuni di Icardi, Kurzawa e Thiago Silva preoccupano il tecnico Tuchel in vista della gara di Champions League con l’Atalanta. I parigini devono già fare a meno di Mbappé.

Foto: Twitter PSG