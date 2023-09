Tutto facile per il Bayern Monaco in casa del Munster in coppa di Germania. La compagine di Tuchel passa facilmente con il punteggio di 0-4 Risultato già in ghiaccio al termine dei primi quaranatcinque minuti, grazie alle reti di Choupo-Moting, Laimer e Kratzig. Nel finale, Tel firma il poker.

Foto: twitter Bayern