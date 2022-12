Coppa di Francia: il Caen schiera un calciatore squalificato e viene estromessa dalla competizione

Caso abbastanza clamoroso avvenuto in Coppa di Francia. Il Caen è stato escluso a tavolino dalla competizione, per aver schierato in campo un giocatore squalificato. Il club ha infatti schierato Dieuddoné Gaucho nella vittoria contro il Virois per 3-0 e per questo la FFF ha escluso il club dalla competizione. Il giocatore aveva ricevuto tre ammonizioni giocando con la squadra riserve e non aveva ancora scontato la squalifica in prima squadra.

Foto: twitter FFF