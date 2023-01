Serata di Coppa Nazionale anche in Spagna. Il Valencia di Gattuso passa il turno, con un 4-0 in casa dello Sporting Gijon. Passa anche l’Atletico Madrid, che vince 2-0 in casa del Levante. Bene anche il Bilbao, che batte di misura, 1-0, l’Espanyol. Infine, 2-2 tra Real Betis e Osasuna, con la vittoria degli ospiti ai rigori per 6-4.

Foto: sito Real Madrid