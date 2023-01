Coppa del Golfo, dramma in Iraq. Scontri prima della partita con l’Oman. Ci sono due vittime

Tragedia in Iraq, a Bassora, dove tra poche ore (alle 17:00) ospiterà la finale della Coppa del Golfo, competizione organizzata dall’AFC che vede confrontarsi tutte le nazionali del Golfo Persico, due persone sono decedute in seguito a dei disordini avvenuti all’esterno dello stadio dove tra poco si affronteranno i padroni di casa dell’Iraq e l’Oman.

Non solo, ma ci sono diverse persone ferite anche in maniera grave per via degli incidenti su cui si sta indagando.