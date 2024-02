Coppa d’Africa: trionfo Costa d’Avorio con Kessie e Haller (2-1). La Nigeria di Osimhen ribaltata

La Costa d’Avorio vince la Coppa d’Africa, decisivi i gol dell’ex Milan Franck Kessie e dell’attaccante del Borussia Dortmund Haller. Per la Nigeria è valso poco il vantaggio dell’ex Serie A e capitano Troost-Ekong. Osimhen perde la finale di Coppa d’Africa dove, oltre al risultato, rischia di uscire anzitempo per un colpo subito. Straordinario gol di Haller per il 2-1. L’attaccante del Borussia Dortmund segna la rete decisiva con una sforbiciata strepitosa.

Foto: twitter CAF