Coppa d’Africa: terzo posto per il Camerun che rimonta tre gol al Burkina Faso e poi vince ai rigori

Il Camerun chiude al terzo posto la sua Coppa d’Africa, giocata tra le mura amiche. Se i rigori erano stati fatali con l’Egitto in semifinale, questa sera regalano il sorriso ai padroni di casa. E pure le cose sembravano compromesse, con il Burkina Faso che si era portato in vantaggio anche di tre gol.

Il Burkina Faso parte decisamente meglio, trovando prima il gol del vantaggio con Yago al 24’, poi il raddoppio con un incredibile autogol di Onana. In avvio di ripresa Outtara sembra chiudere i giochi per i burkinabè, ma il Camerun incredibilmente torna in partita con a rete di Bahoken e la doppietta di Aboubakar. È 3-3, dunque servono i supplementari e poi i calci di rigore per stabilire la vincitrice. Dal dischetto è decisivo l’errore di Touré, con Oyongo che realizza il penalty decisivo per il Camerun che festeggia almeno il piazzamento sul podio.

Domani la finale tra Egitto e Senegal.