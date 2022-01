Coppa d’Africa, rissa in campo durante Egitto-Marocco. L’arbitro spintona un giocatore

Al 76′ dopo un brutto fallo su Hakimi si è scatenata un rissa stile far west: urla e parapiglia tra i giocatori. Ci si è messo anche l’arbitro, il senegalese Maguette N’Diaye, che a un certo punto ha spinto via il calciatore del Marocco Munir El Haddadi, ex Barcellona, che si è inginocchiato con le mani sul volto. La partita è stata vinta 2-1 dall’Egitto, dopo i supplementari, con un gol e un assist di Salah. Egitto che si è qualificato per le semifinali, dove sfiderà il Senegal, che in serata si è sbarazzato della Guinea Equatoriale.