Coppa d’Africa, prima storica qualificazione delle Comore

Dopo il pareggio per 0-0 di ieri contro il Togo, le Comore hanno conquistato un posto nella Coppa d’Africa 2021. E’ la prima volta che la nazione insulare si qualifica per l’ambito torneo, e per un paese devastato dalle guerre civili sin da quando ha ottenuto l’indipendenza dalla Francia nel 1975, la qualificazione al più grande torneo di calcio del continente africano significa molto. Il pareggio a reti inviolate ha portato i Coelacanthes in testa alla classifica nel gruppo G con 9 punti a pari merito con l’ Egitto. Con una partita ancora da giocare le Comore si trovano a 5 punti di vantaggio sul Kenya 3°, e di conseguenza si uniscono a Camerun (ospitante della rassegna), Egitto, Algeria, Mali, Tunisia, Senegal, Burkina Faso e Guinea come squadre già qualificate per la rassegna.

Foto: Twitter Federazione Comore