Coppa d’Africa, parte con una vittoria l’avventura della Costa d’Avorio: 2-0 al Guinea-Bisseau, a segno Fofana e Krasso

Gli “Elefanti” barriscono all’esordio in casa per la Coppa d’Africa 2024. La Costa d’Avorio vince 2-0 contro la Guinea-Bisseau grazie alle reti di Seko Fofana e Jean-Philippe Krasso. La rete del vantaggio dopo appena quattro minuti di gara la firma il centrocampista ex Udinese e ora all’Al-Nassr con un tiro piazzato di destro all’angolino. Il raddoppio arriva nel corso della seconda frazione di gioco con Krasso, anche lui abile a trovare lo spazio in area per andare in rete alle spalle di Djoco.

Foto: Instagram Costa d’Avorio