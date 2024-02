Coppa d’Africa: Nigeria prima finalista. Battuto il Sudafrica ai calci di rigore

E’ la Nigeria la prima finalista della Coppa d’Africa 2024. La compagine con Osimhen e Lookman, ha regolato il Sudafrica ai calci di rigore, dopo l’1-1 dei 90 minuti e supplementari. Nigeria in vantaggio al 67′ con un calcio di rigore di Troost-Ekong. Finale incredibile. All’86’ è la squadra di Peseiro a segnare la rete del raddoppio con Victor Osimhen, ma il gol del calciatore del Napoli è annullato tramite il VAR. Non per fuorigioco dell’attaccante, bensì per un precedente fallo in area, che aveva dato il via all’azione, di Yusuf su Tau nell’area nigeriana. Rigore quindi per il Congo che pareggia 1-1 con Mokoena.

Si va ai supplementari dove non accade nulla e quindi calci di rigore. Stavolta è proprio lo stesso Mokoena a fallire, insieme a Makgopa e regalare la finale alla Nigeria.

Foto: twitter Nigeria