Coppa d’Africa, niente Angola per Nzola. Il comunicato

M’bala Nzola non prenderà parte alla Coppa d’Africa che andrà in scena a partire dalla prossima settimana. A renderlo noto dopo un lungo tira e molla, è la stessa federcalcio dell’Angola, tramite i suoi canali ufficiali: “Per motivi familiari, M’bala Nzola è stato esentato dalla convocazione. Al suo posto convocato l’attaccante dell’Atlético Petróleos de Luanda, Deivi Miguel ‘Gilberto’.

Foto: Instagram Fiorentina